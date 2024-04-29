В четверг, 25 апреля, Служба государственной безопасности (СГБ) задержала прокремлевского блогера Дмитрия Матаева, которого подозревают в оправдании геноцида, преступлений против человечности и мира, а также военных преступлений.

В конце минувшей недели к Матаеву была применена мера пресечения - заключение под стражу.

В СГБ, не называя имени задержанного, отметили, что уголовный процесс в отношении упомянутого лица был начат 26 марта, когда сотрудники службы в социальной сети TikTok обнаружили ряд опубликованных им видеороликов на русском языке, в которых содержатся признаки преступлений в статье 74.1 и второй части 78-й статьи Уголовного закона.

Задержанный в своих видео в TikTok выражал поддержку России и войне в Украине, а также агрессивно и с ненавистью высказывался о латышах и других жителях Латвии, которые поддерживают Украину.

26 апреля служба провела уголовно-процессуальные действия на одном из связанных с задержанным объекте недалеко от Риги. В ходе уголовно-процессуальных действий было изъято несколько носителей данных, личные записи, а также одежда и другие предметы с российской и советской символикой.

Задержанный попал в поле зрения СГБ еще в 2023 году в связи с агрессивными комментариями в социальной сети Facebook, в которых он выражал поддержку России. В августе минувшего года служба провела с этим человеком превентивную беседу, предупредив, что такие действия сопоставимы с преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

В течение последних недель Матаев был весьма заметен в соцсетях TikTok и Telegram, где в различных видеороликах он жаловался на "языковой геноцид по отношению к русским", а также другими способами распространял нарратив о "несостоявшемся государстве".

В TikTok у Матаева почти 13 тысяч подписчиков, а самые популярные его ролики видели более 250 тысяч человек.

Сам Матаев в соцсетях указал, что он родом из Минска.

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