Федеральная полиция Германии возбудила уголовное дело и ищет свидетелей инцидента, который, как сообщается, произошел на железнодорожной платформе в Денцлингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

По данным полиции, 19 апреля на вокзале произошло нападение: из регионального экспресса на платформу вышел 55-летний пассажир, который вступил в спор с двумя другими пассажирами.

Сообщается, что его оппоненты - 32-летний поляк и 42-летний гражданин Латвии — после словесной перепалки избили жертву, оставили на платформе и вернулись в поезд до Оффенбурга.

Полиция начала уголовное дело и просит отозваться свидетелей происшествия.

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