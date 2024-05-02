Федеральная полиция Германии возбудила уголовное дело и ищет свидетелей инцидента, который, как сообщается, произошел на железнодорожной платформе в Денцлингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
По данным полиции, 19 апреля на вокзале произошло нападение: из регионального экспресса на платформу вышел 55-летний пассажир, который вступил в спор с двумя другими пассажирами.
Сообщается, что его оппоненты - 32-летний поляк и 42-летний гражданин Латвии — после словесной перепалки избили жертву, оставили на платформе и вернулись в поезд до Оффенбурга.
Полиция начала уголовное дело и просит отозваться свидетелей происшествия.
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