Сотрудники Федеральной таможенной службы Германии при проверке на автобане в окрестностях Билефельда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) обнаружили в автомобиле гражданина Латвии наркотики.

Всего служебная собака нашла в машине 46-летнего латвийца несколько канистр, в которых он провозил 15 литров жидкого амфетамина.

Подозреваемый задержан. Расследование этого дела ведет Ганноверское таможенное следственное управление.

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