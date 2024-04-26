Сотрудники Федеральной таможенной службы Германии при проверке на автобане в окрестностях Билефельда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) обнаружили в автомобиле гражданина Латвии наркотики.
Всего служебная собака нашла в машине 46-летнего латвийца несколько канистр, в которых он провозил 15 литров жидкого амфетамина.
Подозреваемый задержан. Расследование этого дела ведет Ганноверское таможенное следственное управление.
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