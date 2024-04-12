Полиция немецкого города Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц (федеральная земля Бавария) установила личность мужчины, чье тело было найдено на рельсах неделю назад в промышленной зоне, неподалеку от вокзала. Погибшим оказался 48-летний гражданин Латвии, по подозрению в убийстве задержаны литовцы.

Как отмечают немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру, тело мужчины, чья личность изначально не была известна, обнаружили на рельсах 4 апреля. На основании анализа ДНК удалось установить, что погибший — гражданин Латвии.

По предположению следствия, мужчина был избит и находился в бессознательном состоянии, когда его оставили на рельсах. Уже после этого потерпевшего сбил поезд.

По подозрению в преступлении полиция задержала граждан Литвы — мужчин в возрасте 21, 24 и 31 года. На момент задержания они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время они помещены под стражу.

Полиция выясняет, были ли подозреваемые ранее знакомы со своей жертвой. Также устанавливаются и мотивы преступления.

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