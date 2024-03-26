Полиция задержала 23-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.

Согласно последним данным отдела по расследованию убийств, в пятницу вечером в жилом доме в Вильгельмсбурге (район Гамбурга) произошел конфликт.

Когда 39-летний мужчина (гражданин Латвии) попытался прекратить ссору, он был избит. В результате он упал, ударился головой о пол и на время потерял сознание. Сообщается, что другие жильцы пришли на помощь пострадавшему и проводили его до его комнаты.

На следующий день соседи по комнате констатировали смерть гражданина Латвии и сообщили об этом в полицию.

После просмотра записей камер наблюдения подозреваемым был признан 23-летний соотечественник погибшего. Задержанный помещен в следственный изолятор Гамбурга.

Согласно заявлению полиции, ордер на арест гражданина Латвии был выдан за причинение телесных повреждений, повлекших смерть.

Расследование продолжается.

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