Полиция задержала 23-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.
Согласно последним данным отдела по расследованию убийств, в пятницу вечером в жилом доме в Вильгельмсбурге (район Гамбурга) произошел конфликт.
Когда 39-летний мужчина (гражданин Латвии) попытался прекратить ссору, он был избит. В результате он упал, ударился головой о пол и на время потерял сознание. Сообщается, что другие жильцы пришли на помощь пострадавшему и проводили его до его комнаты.
На следующий день соседи по комнате констатировали смерть гражданина Латвии и сообщили об этом в полицию.
После просмотра записей камер наблюдения подозреваемым был признан 23-летний соотечественник погибшего. Задержанный помещен в следственный изолятор Гамбурга.
Согласно заявлению полиции, ордер на арест гражданина Латвии был выдан за причинение телесных повреждений, повлекших смерть.
Расследование продолжается.