17 февраля в канале Эмс-Фехте на Фельдхаузерштрассе в Нордхорне (федеральная земля Нижняя Саксония) прохожие обнаружили человеческие останки.

Также сообщается, что 28 февраля полиция задержала возможного подозреваемого.

Известно, что латвиец пропал без вести за несколько дней до того, как прохожие нашли его тело в канале. Преступник завернул тело в несколько пакетов.

По данным немецких СМИ, тело было направлено на экспертизу. Кроме того, проведен соответствующий анализ ДНК, благодаря которому установлена личность погибшего. Им оказался 53-летний гражданин Латвии, проживавший в Нордхорне.

К поискам пропавшего мужчины были привлечены сотрудники Агентства технической помощи (THW), Немецкого общества спасения жизней (DLRG), водолазы. Кроме того, полиция использовала лодки с гидролокаторами и дроны.

Обстоятельства смерти латвийца, а также причина его гибели устанавливаются. Расследование дела ведет Отдел полиции по раскрытию убийств.

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