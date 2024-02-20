Сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы совместно с Вильнюсской районной прокуратурой, а также в тесном содействии с Гардой (национальной полицейской службой и службой безопасности Республики Ирландия) и полицией Великобритании арестовали предполагаемых лидеров и наиболее активных членов организованной преступной группы, которые, по имеющимся данным, организовывали и осуществляли контрабанду крупных партий наркотических и психотропных веществ.

В ходе расследования были получены данные, что гражданин Литвы Н.К. собрал вокруг себя организованную группу лиц, с помощью которой систематически осуществлял контрабанду и распространение наркотиков в крупных размерах.

Согласно полученным данным, для осуществления контрабанды наркотиков и ее сокрытия, преступники использовали различные виды транспорта: грузовые автомобили и прицепы к ним, микроавтобусы, а также легковые автомобили, в которых профессионально оборудовали тайники.

В рамках масштабного расследования, которое проводилось в 2021 и 2022 годах, сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы при поддержке правоохранительных органов Франции провели международные операции, в ходе которых из незаконного оборота было изъято 196 кг кокаина, спрятанного в тайниках, оборудованных грузовиках.

Оптовая стоимость конфискованных наркотических и психотропных веществ на нелегальном рынке составляет 4 875 000 евро. В результате операций были задержаны и позже осуждены граждане Латвии и Литвы. В полиции отметили, что оба они являлись водителями грузовиков, в которых нашли кокаин.

Правоохранительные органы Литвы продолжили расследование с целью установления организаторов этой организованной преступной группы. В январе 2024 года были проведены одновременные задержания в Литве, Ирландии и Великобритании.

В ходе операции в Литве были задержаны двое граждан Литвы, в том числе возможный лидер и организатор преступной группы. В Ирландии и Великобритании задержали еще троих граждан Литвы, подозреваемых в контрабанде и распространении наркотических и психотропных веществ.

В рамках международной операции было проведено 8 обысков в жилых и подсобных помещениях, а также в автомобилях подозреваемых в Литве и Ирландии.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты 64 700 евро наличными, различные виды наркотиков и три автомобиля общей стоимостью более 200 000 евро.

Согласно законодательству Литвы, за незаконное хранение наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. За контрабанду наркотических или психотропных веществ в особо крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 18 лет. Следствие по делу продолжается.

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