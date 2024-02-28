На странице Европола "Самые разыскиваемые в Европе" размещена информация о гражданине Латвии Марисе Янкевице (1979 г.р.), который подозревается в убийстве с особой жестокостью.

По данным Европола, 2 апреля 2022 года Янкевиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил в Сабиле женщину. В полиции указали, что он нанес своей жертве два удара тупым предметом по лицу, затем не менее 14 ударов по телу, а также не менее девяти ножевых ранений.