На странице Европола "Самые разыскиваемые в Европе" размещена информация о гражданине Латвии Марисе Янкевице (1979 г.р.), который подозревается в убийстве с особой жестокостью.
На сайте Европола Марис Янкевиц указан как опасный преступник.
По данным Европола, 2 апреля 2022 года Янкевиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил в Сабиле женщину. В полиции указали, что он нанес своей жертве два удара тупым предметом по лицу, затем не менее 14 ударов по телу, а также не менее девяти ножевых ранений.
Кроме того, на теле женщины констатировали еще семь резаных ран, нанесенных острым предметом. Также он прижег женщину неизвестным предметом, вызвав ожоги второй степени. Также эксперты установили, что Янкевиц душил ее веревкой.
Согласно Уголовному закону Латвии, максимальное возможное наказание за убийство с особой жестокостью — пожизненное заключение.