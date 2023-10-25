В ходе расследования дела о возможном ввозе в Ирландию лиц с целью трудовой эксплуатации сотрудники Гарды задержали в Донеголе (провинция Ольстер) двух граждан Латвии (мужчины в возрасте 28 и 35 лет).

Эту международную операцию ирландская полиция провела при тесном содействии с коллегами из Латвии и Европола.

В связи с расследованием этого дела следственные действия также были проведены в Латвии.

Гарда призывает всех, кто обладает информации о возможной трудовой эксплуатации и торговле людьми, а также самих жертв обращаться в Гарду по телефону 1800 666 111.

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