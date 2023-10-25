Эту международную операцию ирландская полиция провела при тесном содействии с коллегами из Латвии и Европола.
В связи с расследованием этого дела следственные действия также были проведены в Латвии.
Гарда призывает всех, кто обладает информации о возможной трудовой эксплуатации и торговле людьми, а также самих жертв обращаться в Гарду по телефону 1800 666 111.
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