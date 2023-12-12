Европол включил в список самых разыскиваемых преступников гражданина Чехии Вилема Ковача (1974 г.р.), который подозревается в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, а также в участии в преступной организации.

По данным чешских правоохранительных органов, Ковач подозревается в тяжких преступлениях, связанных с наркотиками.

Будучи главой международной преступной группировки, он организовал торговлю наркотиками, в частности, в Чехии, а также в Ливане, Греции, Словении, Польше, Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Латвии, Литве и России. Его подозревают во ввозе, вывозе, хранении, распространении и сбыте наркотиков.

Кроме того, возглавляемая им ОПГ занимается незаконным ввозом, а также последующим распространением и вывозом сигарет.

В Европоле отмечают, что мужчина вооружен и опасен. За преступления, в которых подозревается Вилем Ковач, чешским законодательством предусмотренo наказание в виде лишения свободы на 18 дет.

Компетентный судебный орган Чехии выдал на арест Вилема Ковача европейский ордер.

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