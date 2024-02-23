В ночь на пятницу на центральном вокзале Дюссельдорфа был задержан пьяный гражданин Латвии, который оказал сопротивление полицейским, а также угрожал им физической расправой.

По данным немецких СМИ, в ночь на 23 февраля, во время патрулирования территории вокзала сотрудники федеральной полиции заметили словесную перепалку между двумя мужчинами. Когда стражи порядка подошли к конфликтующим, один из них убежал, а 27-летний латвиец остался и стал угрожать стражам порядка 19-сантиметровым металлическим прутом.

Федеральной полиции удалось конфисковать опасный предмет, повалить подозреваемого на землю, задержать его и доставить в полицейский участок. По дороге задержанный оказывал сопротивление.

В организме хулигана констатировали 1,5 промилле. После того, как сотрудники федеральной полиции выдворили подозреваемого с вокзала и приказали ему покинуть участок, тот несколько раз ударил ногой по входной двери и мусорному баку у входа в бюро. В итоге, полицейские задержали дебошира и снова доставили в участок, где он продолжил противозаконные действия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, угрозы в их адрес, нанесение ущерба имуществу, а также за физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе разбирательства.

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