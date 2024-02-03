По информации немецких СМИ, утром 1 февраля в филиале

McDonald's на главном вокзале Ганновера произошло странное ограбление: незнакомец вырвал из рук сотрудницы кафе бургер и, не заплатив, скрылся на вокзале.

Сначала сотрудница преследовала беглеца, однако тот, заметив преследование, вытащил нож и пригрозил работнице McDonald's. В итоге, она прекратила погоню и сообщила о нападавшем в полицию.

Несмотря на оперативное вмешательство полицейских и записи камер наблюдения, мужчине сначала удалось скрыться. Однако вскоре он снова объявился: на этот раз он напал на 49-летнего гражданина Латвии, который собирал бутылки. Сначала он нанес ему удар по голове, разбил ему губу, после чего попытался украсть у него рюкзак

Нападение заметили сотрудники Deutsche Bahn, сообщившие о нападении в полицию. В скором времени сотрудники федеральной полиции Нижней Саксонии задержали 33-летнего подозреваемого. По делу начато расследование.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram