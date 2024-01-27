Окружной суд Вальдсхут-Тингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг), признал 39-летнего негражданина Латвии Дениса в непредумышленном убийстве и приговорил его к 13 годам тюремного заключения. Напомним, летом прошлого года латвиец по так и не установленным мотивам до смерти забил поленом 31-летнего туриста из Швейцарии.

Как установило следствие, убийство было совершено в период с вечера 8 июня — по ночь 9 июня 2023 года. В тот день швейцарец из кантона Санкт-Галлен отправился в поход. Он решил переночевать в гамаке на берегу Рейна, недалеко от Йестеттена (рядом с немецко-швейцарской границей). На следующий день он планировал пойти со своим братом на рейв.

Камеры видеонаблюдения в магазине Райнау зафиксировали и швейцарца, и Дениса, который побывал там 15 минутами ранее. По версии следствия, вскоре после девяти часов вечера гражданин Швейцарии вышел на связь в последний раз. На следующий день прохожие нашли его тело на берегу реки — он лежал на животе, со спущенными до колен штанами. В интимной зоне убитого были найдены следы ДНК подсудимого Дениса М. Как они там оказались, подсудимый объяснить не смог.

Полиция установила, что у убитого пропал телефон, рюкзак, кошелек и наушники. Телефон и рюкзак Денис позже выбросил в Рейн, а наушники обнаружили во время обыска у него в квартире.

У убитого швейцарца констатировали серьезные травмы головы и лица. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы — его забили до смерти массивным куском дерева, который полиция нашла недалеко от места преступления.

Полиция выяснила, что Денис приехал в Германию примерно за две недели до убийства. При себе у него было всего 200 евро. Он рассказал, что был нанят латвийской компанией в качестве субподрядчика и выполнял работы в Клетгау.

Подсудимый и его латвийские коллеги проживали в Германии в одной квартире, у них была общая машина, они вместе проводили и часть свободного времени. Судя по показаниям, 8 июня 2023 года они тоже некоторое время путешествовали вместе.

Также полиция установила, что в феврале 2005 года Денис был осужден в Латвии на 10 лет тюремного заключения за убийство 83-летней женщины. Вместе с подельником они не только убили, но и ограбили свою жертву.

По версии обвинения, Денис встретился со швейцарцем в промежуток между 19.00 и 23.00. Они выкурили на двоих "косяк" —

следователи обнаружили на окурке следы ДНК обоих мужчин. Позже потерпевший пошел в свой гамак неподалеку и, по версии обвинения, слушал музыку в наушниках. Непонятно, почему обвиняемый последовал за швейцарцем. По данным прокуратуры, после этого он схватил кусок дерева и ударил молодого человека не менее восьми раз. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Приговор суда еще можно обжаловать в суде высшей инстанции.

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