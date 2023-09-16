Прокуратура Германии предъявила обвинения 39-летнему негражданину Латвии, который подозревался в том, что в июне нынешнего года убил на берегу Рейна в Йестеттене 31-летнего туриста из Швейцарии. Мужчина скончался в результате черепно мозговой травмы, полученной после нескольких ударов по голове бревном. Обвинения предъявлены за непредумышленное убийство.

Как отмечают немецкие СМИ, 31-летний швейцарец из кантона Санкт-Галлен приехал в идиллическое место для отдыха и купания в лесистом районе Рейна (федеральная земля Баден — Вюртемберг) ранним утром 8 июня 2023 года. В последний раз его видели живым вечером того же дня. Около полудня следующего дня его тело нашли прохожие. Следствие установило, что швейцарец скончался в результате черепно-мозговой травмы между 21.00 и 23.00: преступник не менее восьми раз ударил его по голове и лицу массивным бревном длиной один метр.

Вскоре после обнаружения тела управление полиции Фрайбурга создало специальную комиссию в составе более 50 человек, которую поддержала кантональная полиция Цюриха, Тургау и Санкт-Галлена. Следственная группа опросила многих жителей этого района и на добровольной основе собрала у них образцы ДНК. Один из них совпал со следами ДНК на орудии убийства и окурке на месте преступления. Спустя две недели после преступления спецназ полиции наконец задержал в соседней деревне Лотштеттен возможного подозреваемого.

Предполагаемый преступник, 39-летний мужчина из Латвии, прибыл в Германию только в конце мая нынешнего года, чтобы в течение пяти недель провести на строительных работах.

Было установлено, что задержанный в феврале 2005 года был осужден в Латвии за убийство и провел за решеткой в общей сложности 10 лет. В 2015 году он освободился из мест заключения.

Обвиняемый, воспользовавшись своим правом, пока не дает показаний.

В том случае, если в суде удастся доказать вину латвийца в совершении преступления, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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