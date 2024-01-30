В минувшую субботу в Эрфурте (федеральная земля Тюрингия) был задержан 19-летний гражданин Латвии, подозреваемый в нападении на родственницу.

Как отмечает немецкая пресса, юноша встретил 25-летнюю женщину возле ее дома, где сначала угрожал ножом, а затем нанес ей серьезное ранение.

Пострадавшую пришлось госпитализировать. Тем временем против нападавшего начат уголовный процесс по факту причинения телесных повреждений, тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

На данный момент информации о мотивах преступления пока нет. Следствие продолжается.

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