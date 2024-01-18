Ранним утром 17 января сотрудники Федеральной полиции Германии в тесном сотрудничестве с прокуратурой Мюнхена провели обыски в квартире подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 19-летнему юноше из Латвии.

Как отмечают немецкие СМИ, нападение было совершено вечером 28 мая прошлого года на вокзале Пазинг — Мюнхен. В тот вечер полиция получила вызов на драку, в которой участвовали три человека. Позже выяснилось, что 19-летнего латвийца жестоко избили македонцы (отец и сын в возрасте 48 и 23 лет). У пострадавшего констатировали черепно-мозговую травму, рваные раны и ушиб носа.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого в январе 2024 года удалось установить место, где скрывается один из нападавших. В Мюнхенской полиции сообщили, что подозреваемые им хорошо известны своей жестокостью, поскольку ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за преступления с применением насилия.

17 января полицейский спецназ обыскал квартиру 23-летнего подозреваемого. Кроме того, полиция запросила показания второго подозреваемого, который в настоящее время отбывает в одной из баварских тюрем срок за другое преступление.

Благодаря оперативным мероприятиям были обнаружены различные улики, связывающие мужчин с преступлением и тем самым укрепившие против них обвинение.

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