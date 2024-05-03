Полиция задержала в Резекне мужчину, который возлагал красные и белые гвоздики на месте демонтированного памятника советским воинам, тем самым, по предположению правоохранительных органов, прославляя войну.

Полиция зафиксировала в период с 15 марта по 14 апреля три эпизода возложения красных и белых гвоздик на месте демонтированного памятника, который в народе получил название "Алёша".

Памятник был демонтирован в 2022 году.

Изначально по каждому эпизоду был начат административный процесс, однако после установления личности, допроса и выяснения мотивов было решено переквалифицировать действия подозреваемого в уголовный процесс за оправдание военных преступлений.

Позже, после оценки показаний, данных мужчиной 1976 года рождения, было принято решение о переквалификации производств об административных правонарушениях и объединении их в один уголовный процесс по оправданию геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

15 марта мужчина возложил семь красных гвоздик, 6 апреля три белые гвоздики, 14 апреля пять красных гвоздик.

Государственная полиция напоминает, что 9 мая в Латвии не допускаются публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, которые противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом. Ситуация с безопасностью и общественным порядком на всей территории Латвии будет контролироваться службами в усиленном режиме.

Государственная полиция также призывает граждан критически относиться к провокационным заявлениям в СМИ и не реагировать на них, в том числе на призывы возлагать цветы к местам сноса "памятников оккупации" в разных городах, тем самым прославляя военные преступления.

Полиция напоминает, что публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или этнической ненависти или вражды, караются уголовным законом.

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