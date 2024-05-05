Днем в воскресенье, 5 мая, в здании "Еlemental Business Centre", расположенном в рижском микрорайоне Сканстес, произошло задымление, сообщают очевидцы событий.

На видео, снятом с места происшествия, видно сильное задымление вокруг "Еlemental Business Centre". Возможно, дым распространяется из подвальных этажей здания.

Skanstē ugunīga diena. Jaunās Elemental ēkas pazemes stāvvietā kaut kas iespaidīgi deg. pic.twitter.com/hqpE3isjGe — Toms Kalnītis (@TomsKalnitis) May 5, 2024

Начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме сообщила порталу Delfi, что в 14:44 поступил вызов на улицу Сканстес в Риге, где в подвале восьмиэтажного офисного здания возник пожар.

На месте происшествия установлено, что жидкость, вытекшая из охлаждающего оборудования, горит на площади 120 квадратных метров. До приезда ГПСС из здания эвакуировали 21 человека.

Elemental Business Centre" в микрорайоне Сканстес состоит из двух зданий общей арендуемой площадью 21 000 квадратных метров.

Офисное здание Еlemental было введено в эксплуатацию осенью прошлого года, и, по словам его представителей, в строительство было инвестировано более 60 миллионов евро. Строительные работы проекта выполнила компания Merks, а девелопером офисного центра является фирма SIA "Kapitel".

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