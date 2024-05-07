Три мотоциклиста столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. Как отмечает "Псковская Лента Новостей", авария с участием граждан Латвии произошла 6 мая.

Водитель мотоцикла Honda, мужчина 1955 года рождения, при перестроении допустил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением мужчины 2003 года рождения и затем с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина 1981 г.р.

ДТП обошлось без пострадавших, технические повреждения получили мотоциклы байкеров.

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