По информации Госполиции, в минувший вторник, около 17.00, на Кокнесском шоссе (волость Огресгала) произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель грузового автомобиля.

Как отмечают в полиции, автомобиль DAF по неизвестной причине съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель грузовика получил травмы, не совместимые с жизнью.