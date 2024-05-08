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По информации Госполиции, в минувший вторник, около 17.00, на Кокнесском шоссе (волость Огресгала) произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель грузового автомобиля.

Как отмечают в полиции, автомобиль DAF по неизвестной причине съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель грузовика получил травмы, не совместимые с жизнью.

По делу начат уголовный процесс.

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