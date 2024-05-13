В прошлый четверг, 9 мая, сотрудники Государственной полиции, проводя оперативные и следственные действия, задержали двух мужчин и в результате нескольких обысков изъяли большое количество наркотических и психотропных веществ, а также чистые деньги в размере 4080 евро и два автомобиля, узнал портал Delfi со ссылкой в Госполиции.

Обоим задержанным лицам применена мера пресечения — заключение под стражу.

Как отметили в Госполиции, 9 мая сотрудники 4-го отдела Криминальной полиции Рижского регионального управления совместно с Отрядом специального назначения проводили оперативные и следственные действия в микрорайоне Плявниеки в Риге. В ходе рейда были задержаны двое мужчин 1974 года рождения по подозрению в сбыте наркотиков и психотропных веществ.

В рамках уголовного процесса Криминальная полиция провела пять обысков — как по месту жительства, так и в автомобилях. Всего изъято почти семь килограммов наркотических и психотропных веществ. Из них более одного килограмма синтетических кристаллов, почти четыре килограмма наркотиков группы амфетаминов, а также марихуана, синтетический героин и изотонитазен, известный как "шора", который является сильным и особенно опасным синтетическим опиоидом.

По всем изъятым наркотическим и психотропным веществам назначена экспертиза для определения точного веса и состава. Также изъяты наличные деньги в размере 4080 евро и конфискованы два автомобиля — марки BMW и Audi.

Начато уголовное дело по части 253.1 Уголовного кодекса — о незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ в крупном размере. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с условным надзором на срок до трех лет.

Обоим лицам суд применил меру пресечения — заключение под стражу. Следует отметить, что данные лица ранее уже попадались в поле зрения полиции по похожим делам.

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