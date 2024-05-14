Служба государственной безопасности (СГБ) задержала негражданина Латвии по подозрению в обучении терроризму и распространении террористических материалов другим лицам через платформу мессенджера Telegram. По месту жительства подозреваемого лица в Риге сотрудники спецслужбы изъяли тротил и боеприпасы, сообщили порталу Delfi в СГБ.

Криминальный процесс в отношении задержанного лица было начато 22 апреля этого года в соответствии с первой частью статьи 79.4 и первой частью статьи 79.6 Уголовного кодекса.

По данным проведенного СГБ расследования, лицо поддерживает идеологию террористической группировки Daesh (ДАИШ или "Исламское государство" — прим. ред.). Спецслужба выявила, что данное лицо активно участвует в дискуссиях в экстремистских и террористических группах на платформе Telegram. Через этот мессенджер лицо занималось распространением как идеологических материалов террористических организаций, так и инструкций по совершению актов терроризма.

Помимо задержания, 2 мая СГБ провела розыскные мероприятия по месту жительства подозреваемого в Риге. В ходе которых были изъяты различные носители данных, записи, документы, а также тротил и боеприпасы.

В качестве меры безопасности подозреваемому лицу избрано содержание под стражей. СГБ продолжает расследование и предоставит дополнительную информацию о его ходе в соответствии с ходом уголовного процесса.

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