В последнее время активизировались мошенники, звонящие и отправляя от имени оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT) сообщения, в том числе текстовые сообщения, сообщения iMessage и WhatsApp, с поддельными ссылками, которые могут содержать вредоносное ПО или предназначены для обмана клиентов с целью завладения их личными данными, сообщили агентству LETA в LMT.

Несколько клиентов получили сообщение о том, что их подписка приостановлена и для ее возобновления необходимо воспользоваться прикрепленной ссылкой.

Илзе Саулите, директор по обслуживанию частных клиентов LMT, подчеркнула, что LMT не рассылает подобные сообщения.

"Мы не будем отправлять сообщения с прикрепленной ссылкой, ведущей на веб-страницу для ввода личных данных клиента, без его просьбы. Пожалуйста, будьте осторожны, если вы заметили, что вложенная ссылка содержит цифры, подозрительные символы и слова", - говорит Саулите.

Она также подчеркивает, что сообщения отправляются клиентам на латышском языке со всеми знаками долготы и мягкости, поэтому она просит людей быть осторожными, если они получают сообщение с большим количеством грамматических ошибок.

Саулите призывает клиентов LMT мыслить критически, не открывать подозрительные ссылки и в случае сомнений обращаться к консультантам клиентов LMT по адресу info@lmt.lv или звонить по бесплатному номеру 80768076, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

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