Прокурор Рижской Восточной прокуратуры направил в Рижский городской суд уголовное дело, по которому женщина обвиняется в причинении телесных повреждений средней тяжести ребенку по неосторожности, сообщили порталу Delfi в Генпрокуратуре.

Как уже ранее писал портал Delfi, в начале 2023 года в детском развлекательном центре Marymaris в торговом центре Akropole в Риге женщина, съезжая со своей двухлетней дочерью с горки, предназначенной только для детей, врезалась в восьмилетнюю девочку, сломав ей ногу.



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За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пятнадцати суток до трех месяцев, от 40 до 280 часов общественных работ либо штраф в размере до ста минимальных зарплат.

Пострадавшая девочка получила серьезные переломы ноги в двух местах – одного гипса для лечения оказалось недостаточно, и ей пришлось делать операцию под наркозом.

Обвиняемая свою вину не признает.

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