"После удара сын лежал неподвижно. А я никак не могла к нему попасть из-за окружающей батут сетки, — рассказывает мама Жанна, которая до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса. — Не понимала даже, с какой стороны подойти. Побежала искать работников, кричала, чтобы помогли вытащить, но юные девушки смотрели на меня с непониманием и ни-че-го не делали… "
Травмы детей в развлекательных центрах — не редкость, с эти сталкивались многие родители. Дети балуются, прыгают, падают… Ко всему надо быть готовыми. Но в какой мере, кто и как в такой ситуации должен реагировать? Портал Delfi попытался разобраться.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit