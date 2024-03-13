С 10-летним мальчиком (фото - абстрактное), который отмечал день рождения в развлекательном центре MaryMaris в т\ц Saga, произошел несчастный случай: отлетевшее от другого ребенка деревянное кольцо (часть инвентаря центра) ударило по голове и вызвало сотрясение мозга. Родители возмущены бездействием сотрудников центра и намерены бороться за безопасность. Представитель MaryMaris считает, что сотрудники центра действовали по правилам, а ответственность за здоровье детей несут родители. Портал Delfi также попросил комментариев у Инспекции здоровья и Центра защиты прав потребителей.

"После удара сын лежал неподвижно. А я никак не могла к нему попасть из-за окружающей батут сетки, — рассказывает мама Жанна, которая до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса. — Не понимала даже, с какой стороны подойти. Побежала искать работников, кричала, чтобы помогли вытащить, но юные девушки смотрели на меня с непониманием и ни-че-го не делали… "

Травмы детей в развлекательных центрах — не редкость, с эти сталкивались многие родители. Дети балуются, прыгают, падают… Ко всему надо быть готовыми. Но в какой мере, кто и как в такой ситуации должен реагировать? Портал Delfi попытался разобраться.

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