Во вторник, 14 мая, во второй половине дня в Екабпилсе, на перекрестке улиц Ригас и Номалес, произошла трагическая авария - водитель микроавтобуса ехал по городу на большой скорости и врезался в полуприцеп выехавшего на пересекающую улицу грузовика. В результате погиб водитель микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, прибывшая бригада медиков Службы неотложной медицинской помощи подтвердила его смерть. Останки водителя были извлечены из-под обломков микроавтобуса спасателями. Другие люди в аварии не пострадали.

Как запечатлено на видеозаписи, опубликованной очевидцем, микроавтобус мчался по Екабпилсу на огромной скорости и даже не удержался на своей полосе на одном из поворотов. На перекрестке микроавтобус врезался в полуприцеп выехавшего на пересекающую улицу грузовика.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !