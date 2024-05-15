Сотрудники Рижского Восточного управление полиции задержали хулигана (1992 г.р.), который 5 мая ранил водителя, бросил в него бутылку, а затем угрожал ему физической расправой.

По данным пресс-центра Госполиции, получив информацию о хулигане, полиция приступила к поискам подозреваемого. 10 мая была распространена информация о поиске подозреваемого, после чего благодаря помощи и отзывчивости жителей уже 11 мая его удалось задержать.

По данному факту был начат уголовный процесс за хулиганство, сопряженное с нанесением физических повреждений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, или краткосрочного ареста, или пробационного надзора, или общественных работ, или денежного штрафа.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, поскольку ранее он не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Полиция благодарит всех жителей, которые опознали разыскиваемого по фото и сообщили информацию о нем правоохранительным органам.

Одновременно в соцсетях появилась ложная информация о том, что данный мужчина связан с убийством. Госполиция заявляет, что этот мужчина не совершал это тяжкое преступление.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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