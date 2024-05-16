Foto: Lietuvas policija

Дело банды "Джеркиняй", занимавшейся торговлей и контрабандой наркотиков, передано в суд, сообщила в четверг Генеральная прокуратура Литвы.

Обвинения в участии в вооруженном международном преступном сообществе и других преступлениях предъявлены в общей сложности 16 лицам.

По данным Генпрокуратуры, преступное сообщество, известное как "Джеркиняй", стало основой международной сети, занимавшейся контрабандой наркотиков в очень больших количествах в Европе и за ее пределами.

Задержанным в Литве лицам были предъявлены подозрения в участии в деятельности преступного сообщества, незаконном хранении наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах, организации и осуществлении контрабанды, а также незаконном обогащении.

Переданное в суд дело состоит из 188 томов.

Foto: Lietuvas policija

Чехия, Латвия, Словакия, Германия, Польша, Франция и Норвегия также ведут уголовные преследования в отношении членов международной преступной сети.

Как ранее заявляли правоохранительные органы, в ходе международной операции в ноябре прошлого года в различных странах мира были арестованы 44 человека - главных организаторов и наиболее активных участников международной преступной сети, 13 из них были гражданами Литвы.

Организованные преступные группы и связанные с ними лица выявлены также в Чехии, Испании, Латвии, Словакии, Германии, Польше и Ливане.

Задержано более 13 тонн различных наркотических веществ, их оптовая цена на черном рынке достигает 40 млн евро.

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