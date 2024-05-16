В результате аварии на 167 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в четверг на несколько часов было перекрыто движение.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, произошло столкновение двух грузовиков и легковой машины.

В аварии травмы получил 84-летний водитель легкового автомобиля, "скорая помощь" доставила его на лечение в больницу. Водители грузовых машин не пострадали, но их машины повреждены.

Движение в районе аварии регулировали полицейские и спасательные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !