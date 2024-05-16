Военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) погиб в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия во время военных учений, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, сотрудники Госполиции и военной полиции. По приказу командующего НВС учения были приостановлены.

В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.

НБС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.

Izsaku visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā Nacionālo bruņoto spēku karavīra ģimenei, tuviniekiem un draugiem.

Nacionālajos bruņotajos spēkos sākta nelaimes gadījuma speciālā izmeklēšana un dienesta izmeklēšana.

Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki sniegs visu… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 16, 2024

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