Военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) погиб в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия во время военных учений, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.
На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, сотрудники Госполиции и военной полиции. По приказу командующего НВС учения были приостановлены.
В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.
НБС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.
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