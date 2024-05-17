Апелляционный суд Белфаста отклонил апелляцию осужденного гражданина Литвы Шарунаса Наубуратиса, который был признан виновным в жестоком убийстве гражданина Латвии Мариса Л. Теперь ему придется отбывать в тюрьме 18 лет.

Как сообщает Baltic-Ireland.lv, убийство произошло весной 2020 года в Северном Белфасте. Нападавший изрезал 44-летнего приятеля, облил его отбеливателем, затем поместил тело в мешок и оставил на кухне. Уходя из дома, Шарунас взял с собой банковскую карточку убитого, которую он использовал для покупки алкоголя и закуски.

Со своей жертвой он был знаком с февраля 2020 года. Когда из-за пандемии закрыли иммиграционный центр, он приглашал латвийца к себе домой, чтобы тот не ночевал на улице. По словам подсудимого, в тот день его гость сильно напился и вел себя неподобающим образом.

Когда же Шарунас попросил его отдать долг 10 фунтов стерлингов, мужчина попытался сбежать. В этот момент литовец его настиг и нанес 20-30 ударов по голове. Убийца оставил на теле своей жертвы игрушечную крысу и вырезал на груди слово: "Свинья".

Эксперты установили, что смерть латвийца наступила в результате многочисленных травм головы, нанесенных тупым предметом. На суде подсудимый рассказал, что был сатанистом и в детстве любил убивать животных.

В 2021 году суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, а весной 2024 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

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