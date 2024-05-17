В этом году в ходе полицейских рейдов на Привокзальной площади в Риге найдены 25 лиц, объявленных в розыск, и начато 95 административных дел, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Для обеспечения порядка в районе Рижского центрального железнодорожного вокзала Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция проводят регулярное патрулирование и проверки людей.

За первые четыре месяца года патрулирование в этом районе проводилось 54 раза. В апреле сотрудники полиции присутствовали в районе вокзала каждый день, или 30 раз, в январе и марте - по шесть раз, в феврале - 12 раз.

Проверено 3800 человек. Административные процессы начаты, например, об употреблении алкогольных напитков в общественном месте, мелком хулиганстве, за причинение легких телесных повреждений.

Также возбуждено девять уголовных дел за хранение наркотиков и изъято 60,1 грамма различных наркотических веществ.

Полиция начала уделять усиленное внимание этому району в 2023 году. В прошлом году в районе вокзала были задержаны 56 человек, объявленных в розыск, заведено 184 административных и 12 уголовных процессов.

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