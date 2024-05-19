Земгальский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы и двум годам условного надзора за сексуальное насилие в отношении двух дочерей его жены, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

За период с августа 2019 года по декабрь 2020 года, проживая в совместном хозяйстве с двумя дочерьми жены, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, мужчина несколько раз совершал с девочками половые акты. Кроме того, обвиняемый также подстрекал одну из пострадавших девочек заняться с ним сексом, пообещав заплатить ей за это 50 евро.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию пострадавших девочек.

Прокурор удовлетворен вынесенным судом приговором. А остальные лица, участвующие в процессе, смогут обжаловать приговор в Земгальском краевом суде.

Сексуальным насилием является любое действие сексуального характера – попытки совершения сексуального акта, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека, без его согласия.

Если дети подвергаются сексуальному насилию, обычно они об этом не рассказывают. Причин этому несколько – дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет дальше и как на это отреагируют близкие. Часто дети не знают, что то, что с ними произошло, неправильно и вредно для них.

По данным прокуратуры, если есть хоть малейшее подозрение, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другим формам насилия, следует немедленно обращаться в Государственную полицию.

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