После столкновений четырех автомобилей в центре Риги — одним из которых было транспортное средство марки Peugeot каршеринговой фирмы Bolt Drive — один человек погиб и двое других участников движения из другого авто в состоянии средней тяжести были доставлены в стационар. По предварительной информации, 21-летний водитель прокатного автомобиля накануне аварии неоднократно и грубо нарушал правила дорожного движения.

В социальных сетях очевидцы опубликовали несколько фотографий и видеозаписей с места происшествия, указывая, что автомобилем прокатного сервиса Bolt Drive управлял молодой человек, который значительно превысил разрешённую скорость и обгонял всех по встречной полосе.

Такой стиль вождения был как на роковом перекрестке, так и на предыдущем, автомобиль Peugeot проехал на запрещающий сигнал светофора – если на первом перекрёстке это удалось, то на следующем это закончилось летально, сообщает портал Delfi.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, около 22.19 на перекрестке улицы К. Валдемара и бульвара Калпака в Риге произошло столкновение четырех автомобилей, — два авто марки Lexus, Audi и принадлежащий Bolt Drive каршеринговый Peugeot, — сообщили порталу Delfi в Государственной полиции. Полицейские прибыли на место происшествия почти сразу после столкновения, и движение на перекрестке было сразу же остановлено.

Для освобождения погибшего 21-летнего водителя из автомобиля Peugeot потребовались гидравлические инструменты, — сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Согласно предварительной информации, водитель каршерингового авто Bolt Drive, скорее всего, не выбрал подходящую скорость движения и выехал на встречную полосу.

Двое человек из попавшего в аварию одного из двух автомобилей марки Lexus оказались в состоянии средней тяжести и были помещены в стационар, сообщила передача Degpunktā телеканала TV3. Всего на месте работали четыре бригады медиков, включая бригаду специализированных врачей, которых привлекают в особо критических случаях, отметила представитель Неотложной медицинской службы Лаура Берзиня.

Один из оказавшихся на месте очевидцев рассказал TV3 о своих ощущениях. "В какой-то момент я притормозил, смотря на сигнал светофора, и услышал шум. Увидел момент уже случившийся аврии: задняя часть одного из авто "висела" в воздухе, кругом был дым. Это был такой момент, всё произошло так быстро, что я даже не заметил, с какой стороны этот Bolt ехал," — рассказал очевидец Айгар, ехавший со стороны набережной 11 ноября и остановившийся на светофоре на перекрестке улицы Валдемара и бульвара Калпака.

Тело 21-летнего погибшего водителя каршенингового авто Peugeot после того, как сотрудники ГПСС достали его из изуродованной аварией машины, было уложено на землю и покрыто синим мешком. Пока на месте фиксировались все обстоятельства происшествия, правоохранительным органам пришлось осмотреть погибшего водителя.

Следователь снял с шеи мужчины медаль за пробег на 5 километров, что, очевидно, свидетельствует о том, что погибший водитель участвовал в тот воскресный день в Рижском марафоне, поделилась деталями передача Degpunktā. Сообщается, что погибший имел водительские права.

По факту аварии начат криминальный процесс и полиция продолжает выяснять детали происшествия.

Всего за последние сутки в Латвии было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек получили ранения и один человек погиб.

Среди пострадавших — три велосипедиста, два водителя электроскутеров и один пешеход.

За сутки составлено 500 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 206 - за превышение скорости и одно — за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено два дела об административном правонарушении и восемь уголовных дел.

Госполиция призывает всех водителей помнить, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, — как и несоблюдение других требований правил дорожного движения, — опасно не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Подобные действия могут иметь трагические последствия.

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