Литовские пограничники разоблачили двух нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в одну из западноевропейских стран из Латвии через Литву и Польшу.

В субботу вечером пограничники остановили на шоссе Мариямполе — Сувалки автомобиль Volvo V50 с латвийскими регистрационными номерами. Машиной управлял 50-летний гражданин Латвии, который перевозил двух молодых иностранцев.

Один из пассажиров предъявил пограничникам паспорт гражданина Пакистана и разрешение на временное проживание в Испании, другой предъявил паспорт гражданина Индии и разрешение на временное проживание в Италии. Однако у пограничников возникли сомнения в подлинности этих документов.

Латвиец, управлявший автомобилем, объяснил пограничникам, что работает водителем в Латвии. Забрав этих двух пассажиров в Риге, он получил через приложение поручение отвезти их в Варшаву. По его просьбе иностранцы предъявили ему свои паспорта и разрешения на временное проживание в Испании и Италии.

Начато досудебное расследование по факту фальсификации документа или хранения такого документа.

После допроса гражданина Латвии отпустили. Оба нелегальных мигранта помещены под арест.

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