В суде продолжается рассмотрение дела известного рижского предпринимателя, бывшего депутата Рижской думы Юрия Журавлева, который обвиняется в публичных призывах против независимости Латвии. Как напоминает lsm.lv, в одном из радиоэфиров он просил президента России Владимира Путина оккупировать Латвию. Однако обвиняемый утверждает, что ничего подобного он не говорил.

Согласно обвинительному заключению, в радиопрограммах с участием Журавлёва была развита дискуссия, прославляющая политику, проводимую Путиным: "Я поддерживаю эту теорию оккупации и говорю: да, оккупации была, и я призываю Владимира Владимировича Путина снова оккупировать. И оккупировать еще раз, потому что нам нужно спасти оставшихся жителей Латвии, русские выживут".

По словам прокурора Агриса Скрадайниса, такие призывы Журавлёв выразил 16 марта 2020 года в ходе дискуссий во время эфира радиостанции.

Служба госбезопасности углубленно оценила высказывания лица в двух радиопередачах. В программах этот человек выступал с публичными призывами против государственной независимости, суверенитета и территориального единства Латвии. Также он характеризовал период советской оккупации как благоприятный для жителей, указала Служба госбезопасности.

В рамках уголовного процесса Служба госбезопасности запросила оценку двух компетентных учреждений о содержании высказываний. Согласно заключениям экспертов обоих учреждений, в высказывании несомненно содержался призыв, направленный против независимости Латвийского государства.

Из-за высказываний Журавлева 1 июля 2021 года Национальный совет по электронным СМИ принял решение аннулировать выданное SIA Pikal un Partneri разрешение на вещание радиостанции Radio PIK. Как известно, Журавлёв ранее был владельцем этой радиостанции.

Однако предприниматель категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. По его словам, ничего подобного не могло прозвучать в эфире, поскольку это было время пандемии Covid-19, а на радио продолжался ремонт.

"Все это было сделано для того, чтобы отобрать у нас лицензию", - резюмировал Юрий Журавлев.

Прокурор подчеркнул, что в ходе рассмотрения дела возникают дополнительные запросы и, по его оценке, обвиняемый пытается затянуть дело. Суд продолжит рассмотрение дела в июне.

Напоминаем, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

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