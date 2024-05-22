Как уже сообщалось ранее, 9 мая в рижском районе Гризинькалнс с небольшим интервалом произошло два серьезных пожара: горели жилые дома на улицах Звайгжню и Лабораторияс. По обоим фактам были начаты уголовные процессы, в ходе которых был задержан подозреваемый 1999 г.р.

Как напоминает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 9 мая, в 20.00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в двух квартирах на улице Звайгжню. В скором времени поступил второй сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Лабораторияс. В ожидании спасателей сотрудники Рижского Восточного управления полиции эвакуировали жителей второго этажа.

В рамках уголовного процесса полиция пришла к заключению, что речь идет о злоумышленном поджоге, к которому может быть причастен мужчина 1999 г.р. На следующий день при содействии Северокурземского участка полиции подозреваемого задержали в Вентспилсе. В ходе обыска по месту жительства предположения полиции подтвердились.

Известно, что задержанный ранее уже был судим за имущественные преступления, а также за преступления, сопряженные с насилием.

12 мая суд дал санкцию на арест подозреваемого. Оба уголовных процесса находятся в активной стадии расследования, устанавливаются мотивы поджогов.

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