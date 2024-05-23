Департамент внутренней безопасности Службы государственных доходов (VID) на этой неделе задержал чиновника VID за раскрытие родственнику информации о некоей компании, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Она заявила, что это не классический случай коррупции, то есть родственник сотрудника VID попросил информацию о предприятии и получил ее.

"Даже такая, казалось бы, невинная передача информации родственнику является серьезным нарушением", - сказала гендиректор.

Во вторник, 21 мая, Управление внутренней безопасности VID провело процессуальные действия и задержало двух человек. Один из задержанных — сотрудник налоговой службы, который уже признал свою вину и написал заявление об увольнении.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !