10 мая этого года Служба госбезопасности (VDD) предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении гражданина России за шпионаж в пользу российской спецслужбы и за нарушение правил хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в VDD.

Уголовный процесс в отношении этого лица был начат 18 декабря 2023 года с обвинения в незаконном сборе и передаче иностранной разведке неразглашаемых сведений и других сведений по ее поручению. VDD задержала конкретного человека 20 декабря прошлого года и провела уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с ним объектах в Риге и ее окрестностях.

По оценке VDD, переданная подозреваемым информация полезна российским спецслужбам как для достижения целей разведки, так и для планирования и осуществления направленных против объектов в Латвии вредоносных действий.

Кроме того, в ходе следствия при проведении уголовно-процессуальных действий на объекте, связанном с лицом, были получены доказательства того, что лицо без соответствующего разрешения хранило боеприпасы и взрывчатые вещества. Учитывая указанные обстоятельства, VDD предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении этого лица и за совершение такого преступления, за которое предусмотрена ответственность по части второй статьи 233 Уголовного закона.

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