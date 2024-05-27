В марте прошлого года американские СМИ сообщили о крупных обысках в Канзасе. Сотрудники служб безопасности задержали двух мужчин за незаконный экспорт в Россию технологий, связанных с авиацией. Об этом сообщает телеканал TV3.

Министерство юстиции США объявило, что это граждане США Кирилл Грегори Буяновский и Дуглас Эдвард Робертсон. Они руководили зарегистрированной в США компанией KanRus Trading Co.

Прокуроры доказали, что она поставляла авиационную электронику российским предприятиям, а также осуществляла техническое обслуживание и ремонт авиационного оборудования российского производства. В марте этого года Служба государственной безопасности задержала третьего члена группы - гражданина Латвии Олега Чистякова.

Согласно обвинению, он был посредником между клиентами в России и бизнесменами в США. Это трио разработало схему перевода денег российских клиентов американской компании через третьи страны, такие как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Известно, что сам Олег Чистяков регулярно ездил в ОАЭ.

Чистяков - не первый латвийский бизнесмен, пытавшийся помочь России получить оборудование двойного назначения. США сообщили о трех гражданах Латвии, в том числе Янисе Ужбалисе, пытавшихся незаконно ввезти в Россию высокоточный шлифовальный станок стоимостью 800 000 долларов США, который может быть использован в военной промышленности. Он якобы был приобретен для одной из латвийских компаний, но хранился нераспакованным на складе возле Рижского порта, а осенью 2019 года было начато оформление документов для его дальнейшего экспорта в Россию.

Состоялся суд, и Ужбалис был освобожден из-под стражи. Когда дело дошло до Верховного суда и Ужбалису грозила экстрадиция в США, он исчез. По неофициальным данным, после объявления неблагоприятного приговора на следующее утро он пешком пересек латвийско-российскую границу.

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