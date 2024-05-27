Госполиция завершила расследование по делу тренер по боевым искусствам, совершившему в 2013 и 2023 году сексуальное насилие в отношении своих учеников, которые в ту пору были малолетними. Следствием было установлено, что преступления были совершены за границей, куда тренер вместе с воспитанниками ездил на международные соревнования. Материалы дела переданы в прокуратуру.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в прошлом году было получено заявление от родителей мальчика, которые сообщили, что во время поездки их сына на международные соревнования по боевым искусствам тренер применил в его отношении сексуальное насилие. В момент совершения преступления ребенку было всего 12 лет.

Расследование взяло на себя Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности, сотрудники которого в скором времени задержали подозреваемого.

В ходе расследования выяснилось, что на совести тренера может быть еще один аналогичный эпизод, который произошел в марте 2013 года: находясь на соревнованиях за пределами Латвии мужчина мог сексуально использовать 13-летнего подростка.

В ходе обысков полиция изъяла у подозреваемого носители информации, а при проверке его телефона полиция обнаружила там фото, содержащее детскую порнографию. Сейчас к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Ранее тренер не попадал в поле зрения органов правопорядка.

По делу был начат уголовный процесс сразу по трем статьям Уголовного закона Латвии.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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