На прошлой неделе сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении тренера по волейболу, который подозревается в действия сексуального характера в отношении своей бывшей подопечной.

Мужчина 1983 г.р. подозревается, в частности, в растлении девочки, в неоднократном ее изнасиловании, подстректельстве к изготовлению порнографических материалов и распространению детской порнографии. Следствие установило, что подозреваемый обучал детей волейболу на внеклассных занятиях, а пострадавшая девочка была его воспитанницей.

Как сообщают в полиции, в апреле 2023 года правоохранительные органы получили информацию о том, что в Риге, в общественном транспорте был замечен взрослый мужчина, целующийся с несовершеннолетней девочкой. На место происшествия незамедлительно направили полицейский экипаж. Было установлено, что девочке всего 14 лет.

Уже 18 апреля полиция начала уголовный процесс о растлении ребенка, а 19 апреля подозреваемого мужчину задержали. В ходе следствия полиция установила, что мужчина является тренером по волейболу, а девочка — его подопечной. Было также установлено, что тренер состоит с девочкой в сексуальных отношениях.

В полиции отметили, что следствие установило, что мужчину влечет к несовершеннолетним. В ходе обыска у подозреваемого изъяли носители информации, на которых хранилась детская порнография. Свою воспитанницу он также побуждал фотографироваться без одежды и отправлять ему снимки.

Изначально тренера арестовали, но через два месяца изменили меру пресечения на запрет на выезд из страны, а также ему запрещено давать уроки волейбола несовершеннолетним.

Материалы дела переданы в Рижскую Восточную прокуратуру.

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