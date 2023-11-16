Управление уголовной полиции закончило расследование по делу о вовлечении шести малолетних мальчиков в сексуальное использование. Подозреваемым по делу признан 44-летний мужчина, ранее уже отбывавший срок за аналогичные преступления против детей.

По данным пресс-центра Госполиции, следствием было установлено, что мужчина примерно в течение двух лет неоднократно растлевал и сексуально использовал мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Подозреваемый пользовался доверием детей, что позволяло ему совершать преступления в течение длительного периода.

В полиции сообщили также, что информация о возможных рисках поступила в апреле 2023 года от Госслужбы пробации и социального педагога одной из школ. В сообщениях указывалось, что мужчина, возможно, сексуально использует маленьких детей. Реагируя на этот сигнал, полиция начала уголовный процесс и приступила к выяснению обстоятельств.

В ходе следствия удалось установить, что мужчина 1979 г.р. ранее уже был судим и отбывал срок за преступления сексуального характера против детей. Полиция выяснила, что в последнее время он тесно общался с шестью мальчиками в возрасте 9-14 лет, несмотря на тот факт, что он находился под пробационным надзором и ему было запрещено контактировать с несовершеннолетними.

Следствие также установило, что мужчина знакомился с детьми неподалеку от карьера в Юрмале. Подозреваемый втирался в доверие детям, приглашая к себе домой, где предлагал поиграть им в компьютерные игры. Кроме того, они вместе смотрели видеофильмы, в том числе и порнографического характера и беседовали на сексуальные темы. Таким образом педофил готовил детей к тому, чтобы впоследствии сексуально использовать.

В ходе расследования полиция выяснила, что сначала мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними мальчиками, которые затем приводили к нему других детей. Если кто-то из детей отказывался вступать с подозреваемым в сексуальную связь, тот задаривал ребенка подарками или же давал деньги.

10 мая 2023 года подозреваемого задержали, а 11 мая суд оставил его под арестом, где он находится и по сей день.

В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны шесть детей, всего в деле 12 эпизодов.

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