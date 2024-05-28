После ножевых ранений, полученных руководителем Даугавпилсской региональной больницы, медицинское учреждение работает в обычном режиме, заявил во вторник на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш, комментируя нападение на руководителя больницы Инту Вайводе.

У самоуправления нет никаких опасений по поводу работы больницы.

"В больнице работают два члена правления. Больница работает в обычном режиме", - сказал председатель городской думы.

Он также призвал всех следить за публичными заявлениями Государственной полиции, поскольку расследование продолжается, и полиции лучше знать, что рассказывать об этом преступлении.

Нападение на Инту Вайводе произошло в минувшую пятницу. Врач находилась в критическом состоянии с несколькими ранениями, но сейчас ее состояние стабильно.

Госполиция подтверждает, что нападение не связано с профессиональной деятельностью пострадавшей.

Полиция также не предоставляет дополнительной информации об обстоятельствах нападения и жертве.

Эдгарс Лабсвирс, другой член правления Даугавпилсской региональной больницы, также отказался от комментариев.

Вайводе возглавила больницу осенью прошлого года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Григория Семенова.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !