В Олайне по подозрению в поджоге подъезда задержан мужчина 1988 г.р.

По информации Госполиции, в ночь на 24 мая в Олайне горели две машины, а затем загорелся подъезд в одном из многоэтажных домов. Всего по этому делу полиция начала три уголовных процесса.

В рамках расследования полиция задержала 36-летнего подозреваемого, в настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

В ходе расследования удалось выяснить, что мотивом преступления стала ссора на бытовой почве с одним из жителей дома, где подозреваемый совершил поджог.

Поиски подозреваемого в поджоге машин продолжаются.

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