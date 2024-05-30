В Олайне по подозрению в поджоге подъезда задержан мужчина 1988 г.р.
По информации Госполиции, в ночь на 24 мая в Олайне горели две машины, а затем загорелся подъезд в одном из многоэтажных домов. Всего по этому делу полиция начала три уголовных процесса.
В рамках расследования полиция задержала 36-летнего подозреваемого, в настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.
В ходе расследования удалось выяснить, что мотивом преступления стала ссора на бытовой почве с одним из жителей дома, где подозреваемый совершил поджог.
Поиски подозреваемого в поджоге машин продолжаются.
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