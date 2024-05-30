Сотрудники 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления уголовной полиции в ходе тщательного расследования задержали троих подозреваемых, которые в социальных сетях завязывали переписку с несовершеннолетними и малолетними, а затем, втираясь в доверие, просили их переслать свои фотографии сексуального характера. В изъятых в ходе обысков носителях информации полиция нашла большое количество подобных переписок. На сегодняшний день таким образом удалось установить уже 15 потерпевших, однако, скорей всего, их намного больше.

По данным пресс-центра Госполиции, в феврале, марте и мае текущего года сотрудник Управления по борьбе с киберпреступлениями в рамках уголовного процесса задержали ранее не судимых и не связанных между собой лиц 1993, 2003 и 2005 г.р., подозреваемых в особо тяжком преступлении - в вовлечении лиц, не достигшего 16-летнего возраста, в производство порнографических материалов.

Решением Рижского городского суда все трое подозреваемых оставлены под стражей.

В рамках начатых уголовных процессов полиция провела обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, используемые для совершения преступления. В частности полиция обнаружила переписки с потенциальными жертвами. На данный момент в социальных сетях идентифицировано уже 15 несовершеннолетних или малолетних лиц, ставших жертвами подозреваемых.

В полиции подчеркнули, что при выявлении таких преступников очень важное значение имеет также внимание родителей и предоставленная ими информация: родители при проверке телефона ребенка сообщили об обнаружении переписки с неизвестными лицами, которые требовали сделать и прислать им фото и видео сексуального характера.

"Социальные сети и интернет-приложения — это среда, в которой живут не только дети, поэтому важно следить за действиями вашего ребенка в Интернете и защищать конфиденциальность детских профилей, чтобы не все могли за ними следить", - отметили в Госполиции.

Ребенка необходимо защитить от возможного растления и сексуальной эксплуатации в интернете, тщательно отслеживая его контакты. Обычное дружеское общение с незнакомцами в онлайн-переписке на самом деле может таить в себе угрозу вовлечения ребенка в деятельность сексуального характера. Это могут быть как разговоры о сексе, так и призывы к сексуальным действиям. Например, новый "виртуальный друг" может уговорить ребенка снять и отправить ему фото и видео, демонстрирующие интимные части тела и т.п.

Больше информации о безопасности детей в интернете можно найти здесь Drossinternets.lv.

Если вы подозреваете, что ребенок может быть вовлечен в сексуальные действия в Интернете, или вы стали свидетелем сексуального насилия над ребенком в Интернете, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Госполицию.

Родители и дети, пострадавшие в результате противоправной деятельности сетевых педофилов, могут обращаться за психологической помощью, позвонив на телефон доверия в Госинспекцию по защите прав детей - 116111.

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