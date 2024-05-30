Рижский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы подсудимых, признанных виновными в похищении и убийстве гражданки Республики Беларусь Ирины Минвалеевой, а также в подготовке к мошенничеству с принадлежащим ей имуществом. Помимо срока им назначен последующий пробационный надзор и выдворение из Латвии после отбытия наказания. Также после этого одному из осужденных запрещено въезжать в Латвию в течение семи лет, второму — в течение пяти.

Рижский районный суд огласил сокращенный приговор по делу, в рамках которого обвинения в совершении тяжких преступлений были предъявлены двух лицам. В сообщении Генпрокуратуры не указываются имена осужденных и жертвы, однако согласно общедоступной информации, обвинения по этому делу были предъявлены гражданам России — Сергею (на фото) и Михаилу Алексеевым (1956 и 1984 г.р.), имеющим в Латвии статус политических беженцев.

Гражданка Республики Беларусь, предпринимательница Ирина Минвалеева (1979 г.р.) в Латвии занималась недвижимостью — ей принадлежали 30 квартир в жилищном комплексе Sun Republic в Саулкрасты. 3 октября 2019 года женщина бесследно пропала. По словам родственников, последним человеком, с которым ее видели в тот день, был некий "клиент", якобы интересовавшийся покупкой одной из квартир.

По записям камер видеонаблюдения видно, как в 16.09 Минвалеева вместе с "покупателем" покинула территорию комплекса и направилась в сторону Скулте. Вскоре после этого женщина перестала отвечать на звонки и пропала без вести.

В рамках расследования полиция задержала группу лиц, подозреваемую в похищении и убийстве Минвалеевой. Помимо россиян в нее входили трое граждан Украины.

Следствие установило, что женщина была похищена с целью получения незаконной финансовой выгоды, однако план похитителей провалился, и женщина была убита. Также указанные лица пытались по поддельной доверенности похитить имущество Минвалеевой на сумму более 3 700 000 евро.

По версии следствия, под видом клиента Ирину увел в неизвестном направлении гражданин Украины Сергей Батяшов — бывший боец расформированного украинского батальона "Торнадо". Предположительно, именно он в ответ на смягчение приговора раскрыл все обстоятельства дела, сообщал в 2022 году портал Rus.LSM. Известно, что Батяшов погиб в Украине в декабре 2023 года.

Граждан России задержали в Латвии, а граждан Украины - в Киевской и Донецкой областях работники департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Последнее задержание было проведено в феврале 2024 года.

Среди задерэанных оказался и "черный нотариус", который подделал документы на право собственности убитой Минвалеевой, чтобы переоформить ее имущество на фигурантов.

Четверым членам группировки сообщили о подозрении в умышленном убийстве по предварительному сговору, похищении человека, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, и подлоге официального документа нотариусом по предварительному сговору группой лиц (п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что тело Ирина Минвалеевой до сих пор не найдено.

В ходе судебных дебатов прокурор Алдис Ласманис просил приговорить одного обвиняемого к 24 годам лишения свободы, а второго — к 23. В настоящее время прокуратура ждет полную версию приговора.

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