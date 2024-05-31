Сотрудники Евррпола и Евроюста при содействии своих коллег из стран Европы ликвидировали преступную организацию, специализировавшуюся на похищении автомобилей в странах ЕС. В преступную организацию входило более 50 граждан из разных стран - Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, Латвии, России и др.

В результате международной спецоперации Matador сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступную организацию, специализировавшуюся на угоне автомобилей в странах ЕС. В мае 2024 года одновременно провели около 70 обысков по местам жительства фигурантов, а также переработки и сбыта угнанных транспортных средств на территории Украины, Франции, Испании, Польши, Латвии и Германии.

Спецоперация была проведена совместными силами Европола и Евроюста при поддержке правоохранительных органов Франции, Испании, Польши, Германии и Украины. Для оперативного обмена информацией были созданы международные оперативные и следственные группы.

По данным Европола, в преступную организацию входило более 50 граждан из разных стран - Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, РФ и других. Всего полиция задержала 13 человек - лидеров и ключевых участников группировки.

Преступная организация имела строгую иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Там были вербовщики, перевозчики, техники, механики и координаторы.

Участники схемы арендовали или брали в лизинг элитные автомобили на документы подставных лиц. Вербовщики подыскивали их в Украине. Обеспечивали логистику во время переезда и проживания. После оформления авто по поддельным документам перевозчики доставляли транспортные средства с мест аренды на определенный адрес.

Также в группировку входили так называемые "черные механики", которые выключали сигналы GPS и заменяли госномера. После этого специальная группа легализовала автомобили и продавала их в третьи страны.

Как сообщает Korrespondent. net, группировка может быть причастна к 36 эпизодам незаконного завладения элитными автомобилями в Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Австрии, Португалии и Италии.

Фото: Europol

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