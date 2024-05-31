13 февраля этого года Рижский городской суд оправдал бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука, обвиняемого в финансировании вторжения России в Украину, а генеральный прокурор Юрис Стуканс в передаче TV24 заявил, что считает это решение судебной ошибкой. По мнению судьи Рижского городского суда Мартиньша Тупурейнса, Стуканс тем самым нарушил презумпцию невиновности.

Оправдательный приговор Кузьмуку еще можно обжаловать.

Рижский городской суд получил просьбу Кузьмука публично информировать о нарушении государственным должностным лицом принципа презумпции невиновности.

Кузьмук заявил, что 19 февраля 2024 года в телепрограмме "Dienas personība ar Velta Puriņu" на вопрос журналиста об оправдательном приговоре суда первой инстанции Стуканс заявил, что уверен, что это была судебная ошибка. Конечным результатом будет справедливое решение, и должен быть обвинительный приговор с соответствующим наказанием.

Согласно части четвертой статьи 19 Уголовно-процессуального закона, если должностное лицо, не являющееся участником уголовного процесса, сделало публичное заявление о виновности лица с нарушением презумпции невиновности, то учреждение, ведущее процесс, на основании мотивированного заявления лица публично сообщает о нарушении принципа презумпции невиновности, а копия заявления направляется на рассмотрение в учреждение, которое может принять решение об ответственности должностного лица.

Соответственно судья пришел к выводу, что Стуканс, будучи государственным должностным лицом, не участвующим в уголовном процессе, сделал публичное заявление, нарушившее презумпцию невиновности в отношении Кузьмука, поэтому суд как учреждение, ведущее процесс, публично сообщает о нарушении.

В прокуратуре порталу Delfi сообщили, что прокурор подал апелляционный протест на оправдательный приговор в отношении Кузьмука, а сейчас готовится протест на действия Тупурейнса, опубликовавшего на портале судов заявление о нарушении принципа презумпции невиновности.

С точки зрения прокуратуры, Кузьмук публиковал в своем Telegram-канале призыв финансировать и материально помогать российским вооруженным силам, действия которых направлены​​против территориальной целостности и независимости Украины.

Деятельность Кузьмука оценивал также департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, поскольку он, будучи тренером в Рижской школе гимнастики, публиковал в своем профиле в Facebook прокремлевские посты.

Кузьмук был избран в Рижскую думу в 2009 году от "Центра согласия", в 2013 году снова избран, а в 2020 году баллотировался по списку "Согласия", но избран не был.

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