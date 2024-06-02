Трасса Аудру в Пярну соответствует международным стандартам, и гибель латвийского гонщика Юриса Апиниса, скорее всего, произошла в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств, заявил руководитель оператора трассы "Rada OÜ" Андрес Халль. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.

Как сообщалось, трагический инцидент на шоссейно-кольцевой трассе Porsche в Пярну (Эстония) случился 1 июня. Латвийский мотогонщик Юрис Апинис разбился насмерть во время тренировочного заезда. Апинис выступал в классе Superstock 600. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Из-за трагической аварии все запланированные на выходные гонки на трассе Porsche были отменены. В эти выходные там планировался первый этап чемпионата Балтии и Латвии по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

"Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему и закажем работы по реконструкции трассы, которые исключат вероятность повторения подобного несчастного случая", - заверил он.

По его словам, безопасность единственной в Эстонии кольцевой трассы для мотоспорта всегда была приоритетом для предприятия, а произошедшая в субботу трагедия стала серьезным шоком. Это было организованный литовским предприятием "CR Moto" день, предшествовавший запланированному на воскресенье первому этапу чемпионата гонок по кольцевой трассе Эстонии и Балтии.

По словам Халля, кольцевая трасса Аудру соответствует стандартам четвертого поколения Международной автомобильной федерации (FIA), ее неоднократно проверяли и Эстонская автомобильная федерация, и FIA. FIA также выдала соответствующую лицензию на содержание трассы. Эстонская мотоциклетная федерация также признала трассу соответствующей требованиям. У инспекторов никогда не было замечаний по поводу шестого поворота, вблизи которого произошла трагедия, отметил Халль.

"Кольцевая трасса Аудру действует в нынешнем виде с 2013 года. В обычной ситуации место несчастного случая не входит в зону выезда с трассы и в случае ошибки ни водитель, ни транспортное средство не должны соскользнуть в этом направлении. На кольцевой трассе Аудру крупнейшие в регионе зоны выезда и, как и зоны выезда других трасс в этом регионе, на них травяное покрытие. В балтийских странах нет трасс с асфальтированными или гравийными зонами выезда. Поскольку несчастный случай произошел не в зоне выезда, в данном случае материал покрытия ничего бы не изменил", - пояснил Халль.

Это первая трагедия в истории трассы Аудру. По словам Халля, в мотоспорте, в том числе мотоциклетном спорте, нельзя на сто процентов исключить падения и несчастные случаи. Это делает безопасность трасс крайне важной.

"Заверяю, что мы крайне серьезно относимся к выяснению причин несчастного случая, всесторонне сотрудничаем с Эстонской федерацией мотоциклетного спорта и со своей стороны предпримем шаги, чтобы исключить повторение подобных инцидентов", - сказал Халль, по словам которого на предстоящую неделю уже заказаны работы в районе шестого поворота, чтобы ликвидировать расположенную вблизи места происшествия дренажную канаву и поднять грунт перед барьером из шин.

Халль от лица фирмы выразил соболезнования близким Юриса Апиниса.

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